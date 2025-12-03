پخش زنده
استاندار قم با تأکید بر ضرورت تقویت حمایتها از نخبگان و پژوهشگران گفت: باید از نخبگان بهتر تجلیل شود تا انگیزه بیشتری برای انجام فعالیتهای پژوهشی و علمی پیدا کنند و بتوانند در مسیر تولید علم مؤثرتر ظاهر شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نشستی با حضور اکبر بهنامجو، پژوهشگران، نخبگان و فناوران استان به بیان دغدغهها، نیازها و موانع موجود در مسیر توسعه فعالیتهای پژوهشی و نوآورانه پرداختند.
در این نشست، پژوهشگران مهمترین چالشهای پیشروی جامعه علمی و فناورانه قم را شامل مشکلات ثبت اختراع، موانع توسعه صنایع، تأمین انرژی و ایجاد نیروگاههای خورشیدی، ضعف ارتباط دانشگاهی در رشتههای پژوهشمحور و دیگر نیازهای زیرساختی عنوان کردند.
اکبر بهنامجو با اشاره به برنامههای جدید مدیریتی در این حوزه افزود: تیم مشاور نخبگان پژوهشی جوان تشکیل خواهد شد تا با استفاده از خرد جمعی و نظرات تخصصی آنان، تصمیمات دقیقتر و مؤثرتری در حوزه صنعت و سایر بخشها اتخاذ کنیم.
وی همچنین انجام اقدامات عملیاتی در حوزه پژوهش را ضروری دانست و افزود: کارهای اجرایی و پشتیبانی مشخصی در زمینه پژوهش مورد نیاز است و ما هم این موضوعات را بهصورت جدی پیگیری خواهیم کرد.