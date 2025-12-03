پخش زنده
جانشین پلیس راه استان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، با احتیاط کامل رانندگی کنند و فاصله طولی را رعایت نمایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ پرویز رضایینسب گفت: در حال حاضر شاهد بارش خفیف باران در تمام جادههای استان هستیم و گردنهها نیز کاملاً مهآلود گزارش شدهاند که این امر مستلزم رانندگی با هوشیاری کامل است.
وی افزود: از تمامی رانندگان انتظار داریم ضمن رعایت کامل مقررات، به ویژه رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه در شرایط لغزنده، نهایت دقت را به عمل آورند.
سرهنگ رضایینسب اضافه کرد: تمام تیمهای پلیس راه در جادههای استان مستقر شدهاند تا در صورت نیاز به کمک رانندگان امدادرسانی کنند و در صورت بروز هرگونه اتفاق، رانندگان میتوانند برای امدادخواهی با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند.