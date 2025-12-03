پخش زنده
مدیر کل بهزیستی استان قم گفت: با اعتبار ۵ میلیارد تومانی تجهیزات توانبخشی مورد نیاز ۸۶۵ معلول و مددجوی بهزیستی استان پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت آله محمد زاده در مراسم روز معلول در سالن باغ موزه دفاع مقدس قم گفت: از روزهای گذشته اعتبار لازم برای نیازمندیهای توان بخشی معلولان زیر پوشش بهزیستی قم تامین و پرداخت شده است گفت: بیشتر تجهیزات مورد نیاز توانبخشی معلولان شامل ویلچر، واکر، سمعک است.
وی ادامه داد: براساس قوانین هزینه تجهیزات توان بخشی معلولان هر سه سال یکبار پرداخت میشود.