به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت آله محمد زاده در مراسم روز معلول در سالن باغ موزه دفاع مقدس قم گفت: از روز‌های گذشته اعتبار لازم برای نیازمندی‌های توان بخشی معلولان زیر پوشش بهزیستی قم تامین و پرداخت شده است گفت: بیشتر تجهیزات مورد نیاز توانبخشی معلولان شامل ویلچر، واکر، سمعک است.

وی ادامه داد: براساس قوانین هزینه تجهیزات توان بخشی معلولان هر سه سال یکبار پرداخت می‌شود.