در هفته چهارم لیگ برتر والیبال، استقلال گنبدکاووس در مصاف با رازین پلیمر به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ تیم استقلال گنبد امروز میزبان رازین پلیمر در سالن المپیک این شهر بود.

گنبدی‌ها در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا در چهارمین دیدار خود نخستین برد در ست را تجربه کنند، اما در ست دوم ورق برگشت و رازین ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید و دو تیم در ست شماری یک بر یک شدند.

شاگردان مرتضی هداوندی در ست سوم نیز ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا در آستانه یک برد ارزشمند در گنبد قرار گیرند.

در ست چهارم این دیدار که ۴۵ دقیقه طول کشید، ۲۹ بر ۲۷ به سود استقلال گنبد به پایان رسید تا جدال زیبای دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود.

تیم استقلال گنبد در ست پنجم در حالی ۱۵ بر ۱۳ به پیروزی رسید که در میانه ست رازین پلیمر چهار امتیاز پیش بود، اما گنبدی‌ها با پیروزی سه بر دو مقابل رازین به نخستین برد خود در این فصل لیگ برتر مردان دست یافتند.

این دیدار که ۱۷۵ دقیقه طول کشید، بیش از دو هزار تماشاگر داشت.