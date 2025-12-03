به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) با تجلیل از نقش بی‌ بدیل بسیج در حفظ انقلاب، بر وحدت کامل نیروهای مسلح و دستگاه‌های نظام تأکید کرد.

سردار قیاسی در همایش «اقتدار» به مناسبت هفته بسیج در شهرستان جغتای گفت: تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در هدایت عملیات اخیر (جنگ ۱۲ روزه)، یک فرماندهی مبتنی بر دانش و درایت بود که نتایج آن را در سراسر جهان شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: در لحظاتی که چندین فرمانده ارشد ما به شهادت رسیده بودند و جانشینان باقیمانده برای اقدام موشکی درخواست تصمیم داشتند، حضرت آقا با درایت کامل و بدون عمل احساسی، ابتدا فرماندهان جدید را منصوب و سپس فرمان اقدام صادر کردند.

سردار قیاسی با اشاره به نقش تعیین‌ کننده ایران اسلامی در ایجاد تعادل و امنیت در منطقه گفت: امروز اگر شرایط منطقه غرب آسیا تا حدودی حفظ شده، به دلیل همان نقطه تعادل و لنگرگاهی است که جمهوری اسلامی ایران با هدایت ولی‌ فقیه ایجاد کرده است. بسیاری از کشورها به این باور رسیده‌ اند که اگر ایران نباشد، خاورمیانه جولانگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد شد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) در بخش دیگری از سخنان خود، با تجلیل از حضور گسترده بسیجیان، خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی ۳۰۲ گردان بسیج آماده به خدمت وجود دارد که همواره پای کار هستند و در لحظه لازم با تمام توان در میدان حاضر می‌ شوند.

وی وحدت نهادهای نظام را عامل اقتدار خواند و تأکید کرد: نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و همه دستگاه‌ ها زیر پرچم ولایت فقیه، یقینا وحدت واحد و هماهنگی کامل دارند.

سردار قیاسی گفت: «در طول تاریخ اسلام، هیچ‌ گاه حکومت اسلامی بیش از ده سال عمر نکرده، اما به برکت نظام ولایی و رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، این انقلاب امروز چهل و هفت سالگی خود را با اقتدار پشت سر می‌ گذارد. این یک نعمت بزرگ است و باید آن را قدر دانست.»

اجرای سرود و رجز خوانی و تجلیل از بسیجیان فعال و برگزیده در طرح اسوه برنامه های پایانی این مراسم بود.