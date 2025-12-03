کرسی آزاداندیشی با موضوع «نقش دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی» و با محوریت بیداری دانشجویی، با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه ایلام در آستانه روز دانشجو برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ این مراسم که همزمان با فرارسیدن روز دانشجو و با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی دانشجویان برگزار شد، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها شکل گرفت.

در این برنامه، کارشناسان حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دیدگاه‌ها و تحلیل‌هایی درباره نقش جریان دانشجویی در پیروزی انقلاب اسلامی ارائه کردند و دانشجویان نیز به بیان پرسش‌ها و نظرات خود پرداختند.

گفتنی است برپایی کرسی‌های آزاداندیشی، ابزاری مؤثر برای گسترش و تقویت فرهنگ نقدپذیری، تضارب آرا و ایجاد فضایی آزاد برای بیان دیدگاه‌هاست؛ فضایی که می‌تواند بستری مناسب برای گفتگو، آزاداندیشی و طرح دیدگاه‌های دانشجویان در محیط دانشگاه فراهم آورد.