رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به حد نگاری ۸۵ درصد اراضی لرستان از کشاورزان استان خواست برای اخذ سند تک برگ اراضی کشاورزی خود به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، پنجمین جلسه شورای قضایی استان با حضور اعضای این شورا و به ریاست رئیس کل دادگستری استان، برگزار شد.

رئیس کل دادگستری لرستان در این جلسه به دستاورد‌های مهم در حوزه حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی، به‌ویژه با محوریت اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اشاره کرد و افزود: میزان حدنگاری اراضی زراعی در ابتدای سال جاری حدود ۸۰ درصد بود که با پیگیری‌های مستمر و اقدامات هماهنگ شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان هم‌اکنون به ۸۵.۵ درصد رسیده است.

حجت الاسلام سعید شهسواری در ادامه به موضوع حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی در استان نیز به صورت ۱۰۰ درصدی به انجام رسیده است و این امر گامی اساسی در حفاظت از انفال و ثروت‌های عمومی کشور محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به اهمیت صدور سند رسمی، از همه کشاورزان و مالکان درخواست کرد نسبت به دریافت اسناد مالکیت برای زمین‌های خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد که تکمیل این فرآیند، علاوه بر تثبیت مالکیت، از بروز معاملات مجهول، کلاهبرداری و کاهش ورود پرونده‌های مرتبط به دادگستری پیشگیری خواهد کرد.