کشاورزان لرستانی برای اراضی خود سند رسمی بگیرند
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به حد نگاری ۸۵ درصد اراضی لرستان از کشاورزان استان خواست برای اخذ سند تک برگ اراضی کشاورزی خود به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری لرستان در این جلسه به دستاوردهای مهم در حوزه حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی، بهویژه با محوریت اقدامات شورای حفظ حقوق بیتالمال اشاره کرد و افزود: میزان حدنگاری اراضی زراعی در ابتدای سال جاری حدود ۸۰ درصد بود که با پیگیریهای مستمر و اقدامات هماهنگ شورای حفظ حقوق بیتالمال استان هماکنون به ۸۵.۵ درصد رسیده است.
حجت الاسلام سعید شهسواری در ادامه به موضوع حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی در استان نیز به صورت ۱۰۰ درصدی به انجام رسیده است و این امر گامی اساسی در حفاظت از انفال و ثروتهای عمومی کشور محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به اهمیت صدور سند رسمی، از همه کشاورزان و مالکان درخواست کرد نسبت به دریافت اسناد مالکیت برای زمینهای خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد که تکمیل این فرآیند، علاوه بر تثبیت مالکیت، از بروز معاملات مجهول، کلاهبرداری و کاهش ورود پروندههای مرتبط به دادگستری پیشگیری خواهد کرد.
دراین جلسه همچنین انسداد چاههای غیر مجاز و تغییر اراضی زراعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.