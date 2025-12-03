پخش زنده
در تازهترین نشست کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، معاون اجرایی رئیسجمهور بر تسریع در استانداردسازی سوخت و تشدید برخورد با خودروهای آلاینده تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیزدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با حضور اعضای کارگروه و به ریاست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، برگزار شد و مجموعهای از تصمیمات عملیاتی برای کاهش آلایندگی و ارتقای کیفیت هوا در کشور اتخاذ شد.
در صدر این تصمیمات، موضوع استانداردسازی و پایش دقیق سوخت قرار داشت؛ جایی که قائمپناه با تأکید بر لزوم یکسانسازی رویهها، از وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا ظرف دو هفته آینده فرآیند پایش و اطمینان از انطباق کامل سوخت نیروگاهها و جایگاهها با استانداردهای ملی را نهایی کنند.
در ادامه این جلسه، کنترل مؤثر منابع متحرک آلودگی بهویژه در کلانشهرها بررسی شد. معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به نقش تعیینکننده شهرداریها در مدیریت ترافیک و کاهش آلایندگی، مصوب کرد که شهرداریها موظفند تمام دادههای حاصل از سامانههای نظارتی خود، از جمله اطلاعات مربوط به تردد خودروهای فاقد معاینه فنی را بهصورت کامل در اختیار پلیس راهور قرار دهند تا روند شناسایی و برخورد با خودروهای آلاینده با دقت بیشتری انجام شود.
این تصمیم با هدف کاهش انتشار ذرات معلق و کنترل منابع اصلی آلودگی هوا اتخاذ شد. در بخش پایانی جلسه نیز سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی جامع از وضعیت کیفی هوای تهران و روند تغییرات اخیر ارائه داد.