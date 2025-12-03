پخش زنده
همت حکایت، تلاشی ست از خانواده حسین اکبری که با همت و اراده خود چرخه زندگی اش را میچرخاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حسین رحمتی مدیر اداره بهزیستی شهرستان نیمروز گفت: حسین اکبری یکی از معلولین جسمی و حرکتی ست که از بدو تولد از ناحیه دو دست معلول به دنیا آمده است.
مدیر بهزیستی نیمروز در ادامه افزود: با اعطای تسهیلات به این خانواده و همت و تلاش آقای اکبری و همسرش باعث شده تا وی یکی از خانوادههای موفق و توانمند تحت حمایت این نهاد باشد.
حسین رحمتی مدیر اداره بهزیستی نیمروز گفت: اداره بهزیستی نیمروز در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال جذب اعتبار داشته است که تمامی این هزینهها در حوزههای مختلف جهت توانمند سازی توان یابان و اشتغال حوزه سلامت اجتماعی جامعه هدف سازمان بهزیستی انجام میشود.