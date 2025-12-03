چهارمین کنفرانس بین‌ المللی «تفکر سیستمی در عمل» با هدف ترویج نگاه کل‌ نگر و سیستمی به مسائل پیچیده کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس بین‌ المللی «تفکر سیستمی در عمل» گفت: این رویداد تلاش می‌ کند جایگاه تفکر سیستمی را در دانشگاه‌ ها، نهادهای تصمیم‌ ساز و حتی سطح عمومی جامعه تقویت کند.

علی سیبویه اشاره به استقبال گسترده پژوهشگران افزود: در این دوره بیش از ۲۷۰ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که تنوع موضوعات نشان‌ دهنده اهمیت روزافزون رویکردهای سیستمی در مدیریت مسائل است.

به گفته وی، بخش مهمی از برنامه‌ های کنفرانس به کارگاه‌ ها و نشست‌ های تخصصی اختصاص داشت؛ از جمله نشست «تحلیل سیستمی بحران آب» که به بررسی یکی از چالش‌ های کلیدی کشور پرداخت.

وی تأکید کرد: تفکر سیستمی یعنی دیدن روابط، روندها و تصویر کل؛ رویکردی که امروز نه تنها برای مدیران بلکه برای هر شهروندی ضروری است. اگر این نگرش در جامعه تقویت شود، تصمیم‌ گیری‌ ها دقیق‌ تر و فهم عمومی نسبت به بحران‌ ها عمیق‌ تر خواهد شد.

سیبویه همچنین بر برنامه‌ ریزی برای دوره‌ های آتی کنفرانس اشاره کرد و گفت: توسعه ارتباطات بین‌ المللی و گسترش همکاری‌ های دانشگاهی از اهداف اصلی ادامه این رویداد دوسالانه است.