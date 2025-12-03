رئیس سازمان زندان‌ها در بازدید از دادگستری شهرستان زارچ بر ضرورت تسهیل امور و فرایند‌های قضایی و رعایت حقوق شهروندی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدی در ادامه سفر هیئت عالی قضایی به استان یزد، طی بازدید میدانی از دادگستری شهرستان زارچ، روند ارائه خدمات قضایی و وضعیت فعالیت‌های مرتبط را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید، رئیس سازمان زندان‌ها با مسئولان قضایی و کارکنان گفت‌و‌گو کرد و حاضرین نیز با طرح برخی موضوعات و پرونده‌ها، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.

رئیس سازمان زندان‌ها در این دیدارها، بر ضرورت تسهیل امور و فرایند‌های قضایی، رعایت حقوق شهروندی و توجه به کرامت انسانی مراجعان مردمی تأکید کرد.

گفتنی است در ابتدای این سفر، رئیس سازمان زندان‌ها باحضور در گلزار شهدای گمنام شهرستان زارچ، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.