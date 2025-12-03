به مناسبت روز معلولان، نمایشگاهی از آثار هنری و صنایع دستی توان‌خواهان ذهنی و جسمی تحت پوشش بهزیستی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی غیاث آباد برپا شد.

نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی توان‌خواهان در قزوین

نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی توان‌خواهان در قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این نمایشگاه، هنرهایی چون بافندگی، چرم‌دوزی، عروسک‌دوزی، گیوه‌بافی، تابلوفرش و نقاشی روی شیشه به نمایش درآمده است؛ آثاری که حاصل آموزش‌های مراکز توان‌بخشی و تلاش چندین‌ساله هنرمندان معلول است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان، با اشاره به نقش این آموزش‌ها در افزایش امید به زندگی خانواده‌ها و شکوفایی توانمندی‌ها، مهم‌ترین دغدغه مددجویان را فروش محصولات و ایجاد اشتغال پایدار دانست و خواستار حمایت جدی مسئولان شد.

مهری گلپرور، افزود: «قرار است با همکاری راه و شهرسازی زمینی برای ایجاد بازارچه دائمی محصولات توان‌خواهان اختصاص یابد.»

همچنین وی اعلام کرد : وام‌های قرض‌الحسنه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای افراد دارای مجوز مشاغل خانگی پرداخت می‌شود.

بخش دیگری از آثار تولیدی توان‌خواهان در ردیف صنایع دستی قرار دارد و امکان دریافت مجوزهای انفرادی و کارگاهی برای آنها فراهم شده است.

این نمایشگاه تا روز جمعه، سیزدهم آذر، در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی غیاث آباد میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.