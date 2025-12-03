همزمان با ایام وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، مراسمی با هدف تکریم و تجلیل از مقام والای همسران و مادران شهدا، در دانشگاه قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این آیین که با حضور جمعی از مسئولان استانی، خانواده‌های معزز شهدا و دانشجویان همراه بود، بر نقش بی‌بدیل و تأثیرگذار بانوان در پشتیبانی از فرهنگ ایثار و شهادت تأکید شد.

مهدیه شادمانی دختر شهید علی شادمانی، شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با اشاره به الگوی والای حضرت‌ام‌البنین (س)، مادر چهار شهید والامقام کربلا، بر ضرورت پاسداشت و تکریم همیشگی مادران و همسران شهیدان که سهمی عمده در تربیت و تشویق این سپهبدان راه حق داشتند، تأکید کرد.

در این مراسم از زحمات و صبر این بانوان فداکار قدردانی شد.