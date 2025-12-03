به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی سبزوار گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از وی در فضای مجازی پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ اکبر محمدزاده افزود: با تحقیقات بیشتر کارشناسان پلیس فتا مشخص شد شاکی پرونده با فرد ناشناسی که در شبکه‌ های اجتماعی با ترفند فروش کالا زیر قیمت بازار اقدام به کلاهبرداری می‌ کرده آشنا شده که پس از جلب اعتماد وی مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال را به حساب اعلامی واریز و بعد از آن شخص فروشنده پاسخگو نبوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات فنی، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی مبلغ مورد نظر را به حساب شاکی عودت دادند.

وی افزود: اعتماد کاربران به افراد ناشناس در سایت‌ های خرید و فروش کالا و واریز وجه به حساب افراد ناشناس زمینه کلاهبرداری سایبری را فراهم کرده که نیاز است در این زمینه شهروندان اقدامات پیشگیرانه و افزایش آگاهی سایبری را مد نظر قرار دهند.