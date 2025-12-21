به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ وزارت ورزش و جوانان، فراخوان «جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴» را ویژه جوانان ایرانی ۱۸ تا ۳۵ سال سراسر کشور اعلام کرد.

این جشنواره در چهار بخش اجتماعی و خدمت، علمی و فناوری، فرهنگی و هنری، و ورزش و سلامت برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان تا 20 دی ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت javanplus.ir اطلاعات تکمیلی را دریافت کرده و در جشنواره ثبت‌نام کنند.

هدف این جایزه، حمایت از جوانان موفق و تلاشگر در زمینه‌های مختلف و معرفی آنها به جامعه است.