شادمانی دانشآموزان استثنایی ایلام در روز جهانی معلولان
بهمناسبت روز جهانی معلولان، فضایی شاد و انگیزشی برای دانشآموزان استثنایی استان ایلام فراهم شد تا نشان دهند داشتن معلولیت مانع قهرمان شدن و پیشرفت نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ این برنامه با هدف ایجاد شادی، انگیزه و تقویت اعتماد به نفس دانشآموزان با نیازهای ویژه برگزار شد.
«ایوب همتی» رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی ایلام در حاشیه این مراسم عنوان کرد: مجموعه آموزش و پرورش استثنائی استان ایلام بیش از ۷۵۰ دانشآموز را در ۱۹ آموزشگاه تحت پوشش دارد و حدود ۲۷۰ معلم متخصص بهصورت مستقیم به آموزش و پرورش این دانشآموزان میپردازند.
برگزاری چنین برنامههایی علاوه بر ایجاد فضایی شاد، زمینه رشد فردی و ارتقای مهارتهای دانشآموزان با نیازهای ویژه را نیز فراهم میکند و تعهد آموزش و پرورش استان به حمایت از این گروه از دانشآموزان را نشان میدهد.