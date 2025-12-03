به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نشست ویژه رسیدگی به سیما و منظر شهری آبادان و خرمشهر امروز با حضور معاون معاون اول رئیس‌جمهور، مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند، مدیران کل استانداری خوزستان، نمایندگان استان‌های معین و مدیران شهری تهران در منطقه آزاد اروند برگزار شد.

این جلسه پس از بازدید میدانی مسئولان از بخش‌های مختلف دو شهر تشکیل شد و به گفته امیدی پور معاون امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مجموعه‌ای از تصمیمات عملیاتی و فوری برای بهبود وضعیت شهری در آبادان و خرمشهر به تصویب رسید.

در این نشست، برداشت نخاله‌های برجای‌مانده از دوران جنگ به عنوان نخستین و مهم‌ترین اولویت تعیین شد. برای تسریع روند اجرا، تقسیم‌کار مشخصی میان استان‌های معین صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که استان‌های لرستان و اصفهان مسئولیت پشتیبانی عملیات در خرمشهر را برعهده گرفتند و شهرداری تهران به همراه مدیریت شهری خوزستان مأمور رسیدگی به حوزه‌های آبادان و مینوشهر شدند.

بر اساس تصمیمات جلسه، اجرای برنامه‌های بهسازی فضای سبز شهری تا پیش از نوروز در دستور کار قرار گرفت و سازمان منطقه آزاد اروند نیز متعهد شد اعتبارات ویژه‌ای برای ارتقای سیما و منظر شهری اختصاص دهد. همچنین مقرر شد با حضور شهرداران، نیازسنجی تازه‌ای انجام و حمایت‌های تکمیلی در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارائه شود.

در بخش آسفالت معابر نیز تأمین تا ۲۵ درصد قیر رایگان برای شهرداری‌ها مصوب شد.

بنابر اعلام معاون امور شهرداری‌ها، ستاد ساماندهی نخاله‌های ساختمانی ظرف پنج روز تشکیل می‌شود و عملیات جمع‌آوری در بازه یک تا دو ماه با پشتیبانی استان‌های معین انجام خواهد شد.

مسئولان حاضر در این نشست تأکید کردند این برنامه‌ها با هدف بازگرداندن چهره‌ای آبرومند و درخور شأن مردم آبادان و خرمشهر دنبال می‌شود و روند ساماندهی و بهسازی شهری تا دستیابی به نتایج ملموس ادامه خواهد یافت.