جمعی از کارشناسان و مسئولان استانی و شهرستانی، از مرکز معاینه فنی فریمان بازدید و وضعیت این مرکز را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره محیط زیست فریمان گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته حفاظت از خاک و جلوگیری از انتشار آلودگی‌ ها، مرکز معاینه فنی این شهرستان مورد بازدید و پایش مشترک گروهی از کارشناسان و مسئولان استانی قرار گرفت.

جواد ستوده افزود: این بازدید با حضور نمایندگان استانداری خراسان رضوی، اداره محیط‌ زیست، پلیس‌ راه و پلیس‌ راهور شهرستان فریمان انجام شد تا روند خدمات‌ دهی، رعایت استانداردهای زیست‌ محیطی و نحوه کنترل آلاینده‌ های ناشی از وسایل نقلیه مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

ستوده اظهار کرد: در جریان این پایش، ضمن تأکید بر اهمیت نقش مراکز معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا و حفاظت از خاک و منابع طبیعی، کارشناسان بر اجرای کامل دستورالعمل‌ های زیست‌ محیطی و استفاده از تجهیزات مدرن برای سنجش آلاینده‌ ها تأکید کردند.