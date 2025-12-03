فرشته اقتداری نماینده کشورمان در رقابت‌های اسکواش رنکینگ جهانی با شکست مقابل حریفی از هنگ کنگ، از دور مسابقات حذف شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات اسکواش رنکینگ جهانی، با جایزه ۱۵ هزار دلاری، در شهر چنای هند پیگیری شد.

فرشته اقتداری نماینده کشورمان در دور دوم مقابل «چینگ هی فونگ» از هنگ کنگ با رنک ۹۸ با قبول شکست ۰ – ۳ از دور مسابقات حذف شد.

با توجه به برگزاری رقابت‌های جام جهانی اسکواش از هفته آتی در شهر چنای و حضور تیم ملی کشورمان در این رویداد مهم جهانی، فرشته اقتداری فرصت حضور در مسابقات ۱۵ هزار دلاری چنای را قبل از مسابقات جهانی بدست آورد.