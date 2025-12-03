پخش زنده
امروز: -
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه تخمین زده میشود ۱۸۲۵ نفر در حوزه این دانشگاه به HIV مبتلا باشند، نسبت به تغییر الگوی راه انتقال و درصد ابتلای زنان و مردان در سالهای اخیر هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به اول دسامبر روز جهانی ایدز، درباره وضعیت بروز HIV در کشور اظهار کرد: براساس آخرین روش آماری، تخمین زده میشود که ۴۱ هزار و ۵۰۹ نفر در کشور مبتلا به HIV باشند.
وی افزود: بر اساس نظام جامع مدیریت دادههای الکترونیک HIV کشور، تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ از بین افراد مبتلا به HIV شناسایی، ثبت و گزارش شده ۲۵ هزار و ۸۷۰ نفر زنده هستند که ۱۲ هزار و ۱۲۷ نفر از این تعداد، خدمات مربوط به مراقبت و درمان HIV را دریافت کردهاند و ۲۰ هزار و ۲۶۴ نفرهم تحت درمان قرار دارند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: اگرچه ۸۰ درصد کل موارد تشخیص داده شده را مردان و ۲۰ درصد را زنان تشکیل میدهند، اما الگوی راه انتقال و درصد ابتلای زنان و مردان در سالهای اخیر تغییر کرده است به گونهای که از کل موارد شناسایی و گزارششده در پایان سال ۱۴۰۳، ۲۵ درصد موارد ثبت را زنان و ۷۵ درصد آنها را مردان تشکیل دادهاند.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر الگوی سنی مبتلایان تغییری نکرده است، ادامه داد: ۳ درصد از کل موارد شناساییشده تا پایان سال ۱۴۰۳ در زمان تشخیص، کمتر از ۲۰ سال سن داشتهاند، ۷۳ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۴۵ بودهاند و ۲۴ درصد بیش از ۴۵ سال داشتهاند.
شریفی بیان کرد: علتهای ابتلا به HIV بین کل مواردی که از سال ۱۳۶۵ تاکنون در کشور به ثبت رسیدهاند به ترتیب، ۵۲.۱ درصد تزریق با وسایل مشترک در مصرفکنندگان مواد، ۲۹.۳ درصد رابطه جنسی و ۱.۶ درصد انتقال از مادر به کودک بوده است.
وی افزود: راه انتقال در ۱۶.۷ درصد از این افراد، نامشخص مانده است. همچنین راه انتقال ۰.۲ درصد از این موارد مربوط به خون و فرآوردههای خونی بوده که مربوط به سالهای پیش از اجرای سیاست پالایش صد درصدی خون سالم توسط سازمان انتقال خون است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بین مواردی که در سال ۱۴۰۳ تشخیص داده شدهاند راه احتمالی انتقال در ۷ درصد موارد اعتیاد تزریقی، ۶۴ درصد روابط جنسی، یک درصد انتقال از مادر به کودک و در ۲۸ درصد راه احتمالی ابتلا بیان نشده است و همچنین هیچ مورد ابتلا جدیدی از طریق خون و فرآوردههای خونی ثبت نشده است.
آخرین وضعیت ابتلا به HIV در حوزه دانشگاه جندی شاپور
وی بیان کرد: براساس آخرین روش آماری تخمین زده میشود یک هزار و ۸۲۵ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به HIV مبتلا باشند. بر اساس نظام جامع مدیریت دادههای الکترونیک HIV دانشگاه، تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ از بین افراد مبتلا به HIV شناساییشده، ۱۳۰۲ نفر زنده هستند که ۹۹۹ نفر از این تعداد خدمات مربوط به مراقبت و درمان HIV را دریافت کرده و ۹۶۴ نفر تحت درمان قرار دارند.
شریفی در ادامه گفت: اگرچه ۷۵ درصد کل موارد تشخیص داده شده را مردان و ۲۵ درصد را زنان تشکیل میدهند، اما الگوی راه انتقال و درصد ابتلای زنان و مردان در سالهای اخیر تغییر کرده است. به گونهای که از کل موارد شناسایی و گزارش شده در پایان سال ۱۴۰۳، ۲۹ درصد موارد ثبت شده را زنان و ۶۱ درصد آنها را مردان تشکیل میدهند.
وی افزود: بین افراد شناساییشده در خوزستان تا پایان سال ۱۴۰۳، پنج درصد کل موارد شناختهشده در زمان تشخیص، کمتر از ۲۰ سال سن داشتهاند و ۸۲ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۴۵ بودهاند و ۱۳ درصد بالای ۴۵ سال داشتهاند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: علل ابتلا به HIV بین کل مواردی که از سال ۱۳۶۵ تاکنون در دانشگاه اهواز به ثبت رسیدهاند به ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرفکنندگان با ۵۴.۱ درصد موارد، رابطه جنسی با ۳۰.۵ درصد موارد و انتقال از مادر به کودک با ۳.۰ درصد موارد بوده است. همچنین ۱۲.۴ درصد علت نامعلوم بوده است. همچنین راه انتقال ۱.۰ درصد از این موارد مربوط به خون و فرآوردههای خونی در سالهای پیش از اجرای سیاست پالایش صد درصدی خون سالم توسط سازمان انتقال خون است.
در بین مواردی که در سال ۱۴۰۳ تشخیص داده شدهاند راه احتمالی انتقال در ۸ درصد موارد اعتیاد تزریقی، ۵۶ درصد روابط جنسی، یک درصد انتقال از مادر به کودک و در ۳۵ درصد راه احتمالی ابتلا بیان نشده است و هیچ مورد ابتلا جدیدی از طریق خون و فرآوردههای خونی ثبت نشده است.