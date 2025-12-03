به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست نمایشگاه بین‌ المللی مشهد گفت: بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع سلامت از امروز ۱۲ تا ۱۵ آذرماه در سالن عطار برگزار می‌ شود.

ناصر توکلیان فر افزود: در این نمایشگاه ۲۰ شرکت از استان خراسان رضوی و ۵۲ شرکت از سایر استان‌ ها از جمله تهران، اصفهان، یزد، قم، مازندران، فارس، سمنان، مرکزی و آذربایجان شرقی مشارکت دارند.

وی عنوان کرد: شرکت‌ کنندگان در حوزه‌ های مختلف تجهیزات پزشکی شامل «پالس‌ اکسی‌ متر»، دستگاه نوار قلب، تجهیزات پرتوپزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و همچنین تجهیزات بهداشتی و زیبایی محصولات و خدمات خود را ارائه می‌ دهند.

توکلیان فر گفت: حضور هیئت‌ هایی از عراق و افغانستان نیز در این دوره قطعی شده و بخشی از برنامه‌ ریزی نمایشگاه به تعاملات بین‌ المللی و توسعه همکاری‌ های سلامت اختصاص یافته است.

این نمایشگاه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ میزبان حضور بازدیدکنندگان خواهد بود.