۲۰ شهرستان آذربایجانغربی میزبان کاروان ترویج بهرهوری کشاورزی با هدف تبیین اهمیت و کارکردهای خاک هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ این برنامه با عنوان "خاک سالم، شهر سالم" توسط بخش آموزش و ترویج جهادکشاورزی و با مشارکت کارشناسان، تولیدکنندگان و محققان و با میزبانی شهرداریها در ۲۰ شهرستان استان برگزار میشود.
فرسایش خاک یکی از چالشهای جدی زیست محیطی در جهان و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی است. کاروان ترویج بهره وری کشاورزی برای مدیریت، بهرهبرداری اصولی و حفاظت از منابع خاکی در ۴۸۴ شهر کشور برگزار میشود.
بابک رستم پور، شهردار مهاباد هم در نشست بررسی راهکارهای عملی محافظت از خاک در قالب دهمین کاروان ترویج بهره وری کشاورزی گفت: در این نشستها نقش و اهمیت خاک در امنیت غذایی و الگوی کشت، عوامل شهری آلودهکننده و تخریبکننده خاک، اثرات خاک ناسالم بر سلامت شهر و شهروندان و راهکارهای حفاظت و احیای خاک بررسی میشود.
مجیدی، معاون اداره تحقیقات جهادکشاورزی استان هم گفت: توسعه پوشش گیاهی در زمینهای بای، بازسازی مراتع و علفزارها، پلکانی کردن مناطق شیب دار، استفاده از کودهای گیاهی، کشت متناوب و آیش بندی در زمینهای زراعی مهمترین راهکارهای جلوگیری از فرسایش خاک هستند.
پاکزاد، بخشدار مرکزی مهاباد هم گفت: این رویداد ملی، فرصتی برای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی در راستای حفاظت از خاک و توسعه پایدار کشاورزی در استان آذربایجانغربی به شمار میرود.
در این نشست راهکارهای کنترل و مقابله با فرسایش خاک هم ارائه شد.