با توجه به افزایش شاخص‌های آلودگی هوا در استان، پایش فوری واحدهای صنعتی آلاینده در راستای مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا و با هدف حفاظت از سلامت جامعه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سید محمد هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در خبر 20 شبکه قزوین ، با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: «کنترل واحدهای آلاینده به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد و برخی صنایع دارای سامانه سنجش آنلاین هستند که به‌طور برخط توسط کارشناسان بررسی می‌شود.»

وی افزود: «صنایعی با پتانسیل بالای آلودگی از جمله کارخانجات آسفالت، شن و ماسه، کوره‌های زغال و واحدهای ریخته‌گری به‌طور ویژه تحت پایش قرار دارند. در این مدت در شهرستان قزوین هشت واحد اخطار گرفته، در بوئین‌زهرا چهار واحد اخطار و یک واحد تعطیل شده، در تاکستان یک واحد اخطار دریافت کرده، در البرز هفت واحد اخطار گرفته‌اند و در آوج نیز کارخانجات معدن و آسفالت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.»

هاشمی درباره برخوردهای قانونی با واحدهای متخلف گفت: «در صورت عدم رفع آلودگی، واحدها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و اگر آلایندگی بسیار بالا باشد که سلامت مردم را تهدید کند، مطابق ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، واحد متوقف خواهد شد.»

وی همچنین نقش مردم را در کاهش آلودگی هوا مهم دانست و توصیه کرد: «در شرایط اضطرار، مردم باید از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند، سفرهای غیرضروری را کاهش دهند و استفاده از خودروهای تک‌سرنشین را محدود کنند. این اقدامات به کاهش آلایندگی و حفظ سلامت گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی کمک می‌کند.»

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در پایان ابراز امیدواری کرد با بارش‌های آتی و همکاری مردم و دستگاه‌ها، شرایط اضطرار آلودگی هوا کاهش یابد.