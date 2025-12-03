آغاز پایش فوری واحدهای صنعتی آلاینده در استان قزوین
با توجه به افزایش شاخصهای آلودگی هوا در استان، پایش فوری واحدهای صنعتی آلاینده در راستای مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا و با هدف حفاظت از سلامت جامعه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
سید محمد هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در خبر 20 شبکه قزوین ، با اشاره به اقدامات انجامشده گفت: «کنترل واحدهای آلاینده به صورت شبانهروزی ادامه دارد و برخی صنایع دارای سامانه سنجش آنلاین هستند که بهطور برخط توسط کارشناسان بررسی میشود.»
وی افزود: «صنایعی با پتانسیل بالای آلودگی از جمله کارخانجات آسفالت، شن و ماسه، کورههای زغال و واحدهای ریختهگری بهطور ویژه تحت پایش قرار دارند. در این مدت در شهرستان قزوین هشت واحد اخطار گرفته، در بوئینزهرا چهار واحد اخطار و یک واحد تعطیل شده، در تاکستان یک واحد اخطار دریافت کرده، در البرز هفت واحد اخطار گرفتهاند و در آوج نیز کارخانجات معدن و آسفالت مورد بررسی قرار گرفتهاند.»
هاشمی درباره برخوردهای قانونی با واحدهای متخلف گفت: «در صورت عدم رفع آلودگی، واحدها به مراجع قضایی معرفی میشوند و اگر آلایندگی بسیار بالا باشد که سلامت مردم را تهدید کند، مطابق ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، واحد متوقف خواهد شد.»
وی همچنین نقش مردم را در کاهش آلودگی هوا مهم دانست و توصیه کرد: «در شرایط اضطرار، مردم باید از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند، سفرهای غیرضروری را کاهش دهند و استفاده از خودروهای تکسرنشین را محدود کنند. این اقدامات به کاهش آلایندگی و حفظ سلامت گروههای حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی کمک میکند.»
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در پایان ابراز امیدواری کرد با بارشهای آتی و همکاری مردم و دستگاهها، شرایط اضطرار آلودگی هوا کاهش یابد.