به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران با حضور هنرمندان ۲۰ استان کشور در سردشت برگزار می‌شود، رویدادی که هویت و آیین‌های دیرینه ایرانی را در قالبی هنرمندانه روایت می‌کند.

سردشت این روز‌ها میزبان یکی ازمهم‌ترین رویداد‌های موسیقی نواحی ایران است، جشنواره موسیقی بیت و حیران که از دیروز آغاز شده و فردا پنجشنبه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.

جشنواره بیت و حیران در هر دوره با حضور هنرمندان استان‌های مختلف کشور، در دو بخش مسابقه و گروه‌نوازی برگزار می‌شود آوای دلنشین موسیقی فولکلور در این جشنواره فرصتی برای آشنایی بیشتر با موسیقی بومی و محلی است.