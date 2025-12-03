پخش زنده
امروز: -
جشنواره موسیقی بیت و حیران در سردشت در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران با حضور هنرمندان ۲۰ استان کشور در سردشت برگزار میشود، رویدادی که هویت و آیینهای دیرینه ایرانی را در قالبی هنرمندانه روایت میکند.
سردشت این روزها میزبان یکی ازمهمترین رویدادهای موسیقی نواحی ایران است، جشنواره موسیقی بیت و حیران که از دیروز آغاز شده و فردا پنجشنبه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان میدهد.
جشنواره بیت و حیران در هر دوره با حضور هنرمندان استانهای مختلف کشور، در دو بخش مسابقه و گروهنوازی برگزار میشود آوای دلنشین موسیقی فولکلور در این جشنواره فرصتی برای آشنایی بیشتر با موسیقی بومی و محلی است.