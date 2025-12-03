به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در نیویورک، بخش قابل توجهی از افکار عمومی و رسانه‌های آمریکا، معتقدند که علت و عامل اصلی تهدید‌های ترامپ برضد ونزوئلا، طمع آمریکا به ذخایر عظیم نفتی این کشور است.

سناتور مارک کلی از مخالفان جنگ طلبی‌های ترامپ از حمله بر ضد ونزوئلا معتقد است که ترامپ اجازه آغاز جنگی جدید را ندارد، او می‌گوید: رئیس پنتاگون، مانند بچه ۱۲ ساله‌ای است که ارتش بازی می‌کند.

این فرمانده بازنشسته آمریکایی، به عکس کودکانه‌ای استناد می‌کند که وزیر جنگ جوان آمریکا در صفحه مجازی اش منتشر کرده و برای تشریح حملات آمریکا به قایق ها، از یک لاک پشت به عنوان شخصیت کارتونی یک کتاب داستان کودکانه وام گرفته است.

مارک کلی عضو مجلس سنای آمریکا می‌گوید: این وضع مسخره و شرم‌آور است، نمی‌توانم تصور کنم که متحدان ما با نگاه به این فرد در این جایگاه مهم چه فکری درباره آمریکا می‌کنند، من هنوز سعی می‌کنم بفهمم توجیه ترامپ برای حمله به ونزوئلا چیست؟ هدف چیست؟ چرا واقعیت را به مردم آمریکا نمی‌گوید؟ این وظیفه رئیس جمهور قبل از یک جنگ است.

این در شرایطی است که همچنان تهدید‌های ترامپ بر ضد ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به امریکا ادامه دارد و ترامپ در تازه‌ترین موضع گیری خود، حتی از حمله زمینی به بهانه مبارزه با قاچاق موارد مخدر به آمریکا هم سخن گفته، ادعایی که در افکار عمومی آمریکا قابل باور نیست.

مجری تلویزیون سی ان ان از استفان کالینسون خبرنگار ارشد این تلویزوین پرسید: بسیاری از آمریکایی‌ها واقعا نمی‌فهمند چه اتفاقی در حال رخ دادن است! و آیا علت این تجمع نظامی آمریکا در دریای کاراییب در نزدیکی ونزوئلا واقعا مبارزه با مواد مخدر است؟ برای سرنگونی مادورو است یا علت چیزی دیگری است؟

استفان کالینسون پاسخ داد، ما هم واقعا پاسخ این سوال رو نمی‌دونیم و دولت هم پاسخ هاش روشن و شفاف نیست، فراخواندن ژنرال‌ها به کاخ سفید برای جلسه اضطراری با ادعای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خیلی عجیب و غیر باور کردنی است، چون اگر اینطور بود باید به سراغ جا‌های دیگری در آمریکای لاتین می‌رفتند.

کیم ایورسن فعال رسانه‌ای آمریکایی نیز گفت: در حالی که ترامپ رئیس جمهور سابق هندوراس را که جرم قاچاق مواد مخدر او در دادگاه فدرال تایید و به ۴۵ سال زندان محکوم شده بود، عفو کرده با اتهامات ساختگی قاچاق مواد مخدر ونزوئلا رو تحت فشار قرار داده است! ترامپ با مادورو تلفنی صحبت کرده و به او گفته که باید با دادن دسترسی نفت ونزوئلا به آمریکا موافقت کند، بنابراین موضوع ربطی به مواد مخدر ندارد و ترامپ فقط به دنبال تسلط بر نفت ونزوئلاست.