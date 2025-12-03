پخش زنده
امروز: -
تداوم بحران کم آبی در ترکیه، ذخایر سدهای تأمینکننده آب استانبول به زیر ۱۹ درصد رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا بحران کم آبی در ترکیه همچنان ادامه دارد، به گونهای که در استانبول سطح آب تامین کننده سطح آب سدهای تامین کننده آب استانبول به کمتر از ۱۹ درصد ظرفیت رسیده است.
استانبول که در آوریل گذشته با تکمیل ۸۲ درصد از ظرفیت سدها به استقبال تابستان رفته بود، اکنون با پاییز و زمستانی خشک دستوپنجه نرم میکند.
دادههای اداره آب و فاضلاب استانبول (İSKİ) حاکی از آن است که میانگین پرشدگی سدها به رقم بحرانی ۱۹.۸۱ درصد سقوط کرده است؛ رقمی که در دهه گذشته برای چنین تاریخی بیسابقه بوده است.
در حالی که سدهای اصلی مانند «عمرلی» و «ترکوس» با ذخایر زیر ۲۵ درصد به حیات خود ادامه میدهند، وضعیت در برخی سدهای کوچکتر فاجعهبار است.
سد «کازاندره» که سال گذشته ۸ درصد آب داشت، اکنون عملاً خشک شده و به سطح ۱.۷ درصد (تقریبا صفر) رسیده است. سد «پاپوچدره» نیز وضعیت مشابهی دارد.
موضوع مهم عدم تعادل «عرضه و تقاضا» است، پروفسور توروس هشدار میدهد که استانبول سالانه نزدیک به ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب مصرف میکند، در حالی که ظرفیت کل سدهای آن حتی در صورت پر شدن صددرصدی، به ۹۰۰ میلیون مترمکعب هم نمیرسد.
این یعنی استانبول بدون انتقال آب از منابع دوردست (مانند رودخانه ملن)، شانسی برای بقا ندارد.
در بسیاری دیگر از استانهای ترکیه از جمله آنکارا، ازمیر، و بورسا نیز شرایط به همین ترتیب است.....