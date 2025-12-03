شهروندان قزوینی با ارسال تصاویر از حفاری خیابان امام خمینی اقبالیه، ساختمان تخریب‌شده در ناصرآباد و هدررفت آب در مدرسه‌ای در حال ساخت، دغدغه‌های خود را مطرح کردند؛ مسئولان نیز پاسخگو شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یکی از شهروندان اقبالیه با ارسال تصویری از حفاری خیابان امام خمینی، خواستار رسیدگی شد. پس از پیگیری رسانه‌ای، شهرداری اقبالیه اقدام لازم را انجام داد و شهروند ضمن قدردانی از شهردار و صدا و سیما، از تحقق وعده داده شده خبر داد.



شهروندی از ناحیه منفصل شهری ناصرآباد قزوین تصویری از ساختمانی تخریب‌شده ارسال کرده و از شهرداری خواسته است نسبت به جمع‌آوری بقایای آن اقدام کند. به گفته وی، این وضعیت چهره نامناسبی در شهرک ناصر امیدیه ایجاد کرده است.



شهروندی از شهرک مهدیه قزوین تصویری از خروج آب زلال از یک مدرسه در حال ساخت ارسال کرده و پرسیده است چرا در شرایط کمبود منابع آبی، این آب ذخیره‌سازی نمی‌شود.

میراشه، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، در پاسخ گفت: «آب‌های سطحی در برخی مناطق شمال شهر قزوین به دلیل شرایط زمین از سنگ و شن خارج می‌شوند. اگر این جریان دائمی باشد، برای آبیاری فضای سبز استفاده خواهد شد. در غیر این صورت تنها کاربرد محدود دارد.»

وی افزود: «آب‌های این‌چنینی تحت نظارت شرکت آب منطقه‌ای هستند و در موارد مشابه، مانند میدان جانبازان، موضوع با همکاری دادستانی و آب منطقه‌ای رسیدگی شده است.»