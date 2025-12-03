نخست‌وزیر ایتالیا که در نشست شورای همکاری خلیج فارس در منامه بحرین شرکت کرده است، بر ضرورت توافق با ایران در زمینه هسته‌ای تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جورجیا ملونی در سخنرانی خود در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در منامه بحرین گفت: نیازمند یک توافق هسته‌ای معتبر با ایران هستیم.

وی، راه حل دو دولتی را تنها راه حل برای پایان دادن به موضوع فلسطین و بحران در غرب آسیا دانست.

این مقام ایتالیایی، آتش بس در غزه را شکننده اعلام کرد و از طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای این منطقه حمایت کرد.

ملونی گفت: برگزاری اجلاس مشترک کشور‌های خلیج فارس و کشور‌های حوزه مدیترانه ضروری است و ایتالیا آماده میزبانی این نشست است.

وی با تاکید بر بهره گیری متقابل کشور‌های حوزه مدیترانه از موقعیت ژئوپلیتیک کشور‌های حوزه خلیج فارس، افزود: ما به یک گفت‌وگوی ساختارمندتر نیاز داریم؛ گفت‌وگویی که بتواند به تقویت همکاری‌ها منجر شود.

این مقام ایتالیایی بر ایجاد یک فرمت جدید همکاری بین کشور‌های حوزه مدیترانه و کشور‌های حوزه خلیج فارس تاکید کرد و برگزاری اجلاس مشترک را زمینه ساز تحقق آن دانست.

ملونی گفت که ایتالیا می‌تواند دروازه ورود کشور‌های حاشیه خلیج فارس به اروپا شد و تحقق آن نیازمند تحرک دیپلماتیک کشور‌های این منطقه است.