نخستوزیر ایتالیا که در نشست شورای همکاری خلیج فارس در منامه بحرین شرکت کرده است، بر ضرورت توافق با ایران در زمینه هستهای تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جورجیا ملونی در سخنرانی خود در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در منامه بحرین گفت: نیازمند یک توافق هستهای معتبر با ایران هستیم.
وی، راه حل دو دولتی را تنها راه حل برای پایان دادن به موضوع فلسطین و بحران در غرب آسیا دانست.
این مقام ایتالیایی، آتش بس در غزه را شکننده اعلام کرد و از طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای این منطقه حمایت کرد.
ملونی گفت: برگزاری اجلاس مشترک کشورهای خلیج فارس و کشورهای حوزه مدیترانه ضروری است و ایتالیا آماده میزبانی این نشست است.
وی با تاکید بر بهره گیری متقابل کشورهای حوزه مدیترانه از موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای حوزه خلیج فارس، افزود: ما به یک گفتوگوی ساختارمندتر نیاز داریم؛ گفتوگویی که بتواند به تقویت همکاریها منجر شود.
این مقام ایتالیایی بر ایجاد یک فرمت جدید همکاری بین کشورهای حوزه مدیترانه و کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد و برگزاری اجلاس مشترک را زمینه ساز تحقق آن دانست.
ملونی گفت که ایتالیا میتواند دروازه ورود کشورهای حاشیه خلیج فارس به اروپا شد و تحقق آن نیازمند تحرک دیپلماتیک کشورهای این منطقه است.