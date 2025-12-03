پخش زنده
فرمانده سپاه لرستان گفت: با قول مساعد مدیرکل راهدای و حمل و نقل جادهای لرستان زیرسازی و آسفالت جاده منطقه وزکور بخش کوهنانی کوهدشت تا پایان سال انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان با حضور جمعی از مسئولان در جمع اهالی روستای وزکور کوهنانی از نزدیک در جریان نیازها و مشکلات مردم منطقه قرار گرفت.
برنامههای این بازدید شامل ادای احترام به مقام شامخ شهدای روستا، دیدار با مردم و ریشسفیدان، بازدید از وضعیت جاده دسترسی و پروژههای عمرانی سپاه در شهرستان و سرکشی از خانواده مرحوم رحمی از کارکنان خدوم سپاه شهرستان بود.
سردار نعمتالله باقری در حاشیه این بازدید اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای مردم وزکور، موضوع راه دسترسی روستا است. با پیگیریهای انجامشده، مقرر شد اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان، عملیات تکمیل زیرسازی ۷ کیلومتر باقیمانده جاده تا پایان سال جاری انجام و از خرداد سال آینده فرایند آسفالت جاده آغاز شود و به این صورت مطالبه چندین ساله این دیار محقق شود.
فرمانده سپاه لرستان با قدردانی از روحیه همکاری مردم و مسئولان، تأکید کرد: خدمت به مردم مناطق محروم و تسهیل دسترسی آنان به امکانات، از اولویتهای اساسی در اجرای طرحهای محرومیتزدایی است.
این حضور میدانی و پیگیری بار دیگر نشان داد که همواره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نگاه جهادی و همدلانه، در کنار مردم برای آبادانی لرستان گام برمیدارد.