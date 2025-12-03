به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان با حضور جمعی از مسئولان در جمع اهالی روستای وزکور کوهنانی از نزدیک در جریان نیاز‌ها و مشکلات مردم منطقه قرار گرفت.



برنامه‌های این بازدید شامل ادای احترام به مقام شامخ شهدای روستا، دیدار با مردم و ریش‌سفیدان، بازدید از وضعیت جاده دسترسی و پروژه‌های عمرانی سپاه در شهرستان و سرکشی از خانواده مرحوم رحمی از کارکنان خدوم سپاه شهرستان بود.



سردار نعمت‌الله باقری در حاشیه این بازدید اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم وزکور، موضوع راه دسترسی روستا است. با پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر شد اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، عملیات تکمیل زیرسازی ۷ کیلومتر باقیمانده جاده تا پایان سال جاری انجام و از خرداد سال آینده فرایند آسفالت جاده آغاز شود و به این صورت مطالبه چندین ساله این دیار محقق شود.



فرمانده سپاه لرستان با قدردانی از روحیه همکاری مردم و مسئولان، تأکید کرد: خدمت به مردم مناطق محروم و تسهیل دسترسی آنان به امکانات، از اولویت‌های اساسی در اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی است.



این حضور میدانی و پیگیری بار دیگر نشان داد که همواره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نگاه جهادی و همدلانه، در کنار مردم برای آبادانی لرستان گام برمی‌دارد.



