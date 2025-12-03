به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقات نماز و عترت و الگو‌های برتر در اقامه نماز بر ترویج آثار و برکات این فریضه الهی در جامعه تأکید شد.

حجت الاسلام حیدر بیغمی، رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد در این مراسم که در این تیپ برگزار شد، گفت: مسابقات قرآن و عترت آئینی برای ترویج و توسعه فرهنگ نماز و بهترین راه نزدیکتر شدن به خالق هستی است.

در این آیین بر اقامه نماز، یکی از ارکان دین اسلام و مهمترین عامل آرامش درونی و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید شد.

در پایان از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، برگزیدگان الگو‌های برتر در اقامه نماز و برترین‌های مسابقات نماز و عترت قدردانی شد.