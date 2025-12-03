به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رژیم صهیونیستی با پهپاد، تپه «باط الورده» در حومه روستای بیت جن در استان قنیطره (جنوب سوریه) را هدف قرار داد.

منابع سوریه می‌گویند این حمله پهپادی با شلیک دو راکت انجام گرفته است، اما تلفاتی نداشت.

همزمان منابع محلی گزارش دادند هم‌اکنون دو پهپاد جاسوسی اسرائیلی در غرب دمشق و وحومه استان قنیطره در حال پرواز هستند.

این روستا بامداد جمعه گذشته شاهد درگیری شدید بین نظامیان اسرائیلی و اهالی آن بود. در نتیجه این درگیری، ۱۳ نفر از ساکنان از جمله چند کودک به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند. همچنین ۶ نظامی اشغالگر در این درگیری‌ها زخمی شدند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران کلیه تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیما‌های جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب این کشور پیشروی کرده است. همچنین بخش‌هایی در جنوب این کشور از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.