دانشآموزان مهابادی در مانور زلزله و ایمنی، آمادگی خود را برای مواجهه با بلایای طبیعی از جمله زلزله محک زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ هر ساله؛ مدارس با برگزاری مانور زلزله سعی میکنند با بالا بردن دانش و آگاهی عمومی دانش آموزان؛ آموزشهایی در برابر زلزله به دانش آموزان بدهند تا بدین وسیله آنان را برایمقابله با زلزله و نحوه امدادرسانی درهنگام وقوع زلزله آماده کنند؛ و حالا دانشآموزان مهابادی در شرایط مشابه با وقوع زلزله، روشهای مدیریت استرس، کمکرسانی و پناهگیری صحیح را تمرین کردند.
علی محمدیان، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش شهرستان مهاباد در حاشیه این مانور گفت: دانش آموزان، چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل از جمله گروههای جامعه هستند که همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند و در این بین آموزش و مانورهای مداوم و مستمر برای آمادگی این عزیزان در برابر زلزله بعنوان حلقه گم شده در چرخه مدیریت بحران زلزله در کشور اجتناب ناپذیر و امری ضروری است.
علاوه بر ارتقای آموزش همگانی، رعایت استانداردها و ایمنی درساخت و سازها هم کمک بزرگی به کاهش خسارات بلایای طبیعی خواهد نمود.