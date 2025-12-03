به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ هر ساله؛ مدارس با برگزاری مانور زلزله سعی می‌کنند با بالا بردن دانش و آگاهی عمومی دانش آموزان؛ آموزش‌هایی در برابر زلزله به دانش آموزان بدهند تا بدین وسیله آنان را برایمقابله با زلزله و نحوه امداد‌رسانی درهنگام وقوع زلزله آماده کنند؛ و حالا دانش‌آموزان مهابادی در شرایط مشابه با وقوع زلزله، روش‌های مدیریت استرس، کمک‌رسانی و پناهگیری صحیح را تمرین کردند.

علی محمدیان، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش شهرستان مهاباد در حاشیه این مانور گفت: دانش آموزان، چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل از جمله گروه‌های جامعه هستند که همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند و در این بین آموزش و مانور‌های مداوم و مستمر برای آمادگی این عزیزان در برابر زلزله بعنوان حلقه گم شده در چرخه مدیریت بحران زلزله در کشور اجتناب ناپذیر و امری ضروری است.

علاوه بر ارتقای آموزش همگانی، رعایت استاندارد‌ها و ایمنی درساخت و ساز‌ها هم کمک بزرگی به کاهش خسارات بلایای طبیعی خواهد نمود.