توزیع عادلانه خدمات در شهرها، کاهش مهاجرت و تعامل مؤثرتر با مردم را به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در همایش شهرداران استان اصفهان در سخنانی با محوریت عدالت در توزیع خدمات و امکانات شهری، بر نقش محوری شهرداران در ایجاد رضایت عمومی و حل معضلات اجتماعی تأکید کرد و خواستار تحرک بیشتر برای ایام نوروز و دهه فجر شد.
مهدی جمالینژاد همچنین به بیان اولویتهای مهم مدیریت شهری پرداخت و بر لزوم توزیع عادلانه خدمات و امکانات در شهرها تأکید کرد.
وی گفت: بسیار مهم است که توزیع عادلانه خدمات در شهرها را داشته باشیم و این موضوع باعث کاهش مهاجرت و تعامل مؤثرتر با مردم میشود.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با شهروندان، افزود: ارتباط تنگاتنگ با مردم، جذب سرمایه و رونق اقتصادی را به دنبال دارد و حضور در مساجد، بازارها و میان صنعتگران برای شنیدن دغدغهها بسیار ضروری است.
مهدی جمالی نژاد در ادامه به موضوع سرمایهگذاری و اشتغال پرداخت و بیان کرد: اگر در شهرستانها سرمایهگذاری و اشتغال ایجاد شود، این امر به توسعه متوازن کمک میکند و در حوزه سرمایهگذاری فرصتهای خوبی فراهم شده و باید از آنها استفاده کنیم.
استاندار اصفهان بر ضرورت پاسخگویی مستقیم به مردم، شفافیت مالی، توزیع عادلانه خدمات، تقویت سرمایهگذاری و آمادگی برای ایام پایانی سال تأکید کرد. وی افزود:شهرداران از صبورترین مدیران استان هستند؛ مدیریتی که هر روز با بحرانهای متنوع روبهروست و با وجود محدودیت منابع، باید در برابر انتظارات گسترده پاسخگو باشند.
مهدی جمالینژاد با بیان اینکه هیچ سالی به سختی امسال برای شهرداریها نبوده است افزود: در ۳۰ سال فعالیت در حوزههای مختلف مدیریت شهری، کمتر دورهای را دیدهام که همزمان با کمبود بودجه، مشکلات پروژهها، بحران بارندگی، انرژی و مسائل اجتماعی مواجه باشیم و بسیاری از مدیران ما سنگ صبور بسیاری از مشکلات شدهاند.
استاندار اصفهان با اشاره به آغاز «نهضت پاسخگویی» در استان گفت:ضروری است شهرداران در صحنه باشند و با حضور در مساجد، حسینیهها، بازار، محلات و بین صنعتگران و مردم حضور یابند زیرا هر کجا مدیر پاسخگو بوده، کار سریعتر پیش رفته است.
مهدی جمالینژاد همچنین بر شفافیت در مناقصات، قراردادها و مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت:شفافیت و قابلیت پیگیری قراردادها بسیار مهم است و نیتها باید خالص باشد تا هیچ انحرافی رخ ندهد.
وی در ادامه به بحران مدیریت آب و انرژی اشاره کرد و گفت: اکنون با بحران انرژی مواجهیم و لازم است در مصرف آب و انرژی صرفهجویی کنیم و از روشهای نوین بهره ببریم و نباید فضای سبز را فدای کمآبی کنیم، بلکه باید راهکارهای مناسب برای حفظ آن پیدا کنیم. جمالینژاد با اشاره به اهمیت گردشگری و پاکیزگی شهرها، افزود: نظافت شهری و زیباسازی شهرها به ویژه در آستانه ایام نوروز و دهه فجر بسیار مهم است و باید تدابیری اتخاذ کنیم تا شهرها برای مسافران جذاب باشند.
وی بر نقش کلیدی شهرداران در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: شهرداران فرماندهان اصلی میدان هستند و میتوانند با عملکرد خوب، رضایت مردم را جلب کنند و آنها باید عاشق شهر و شهروندان باشند و تمام تلاش خود را برای خدمترسانی به کار گیرند.
مهدی جمالی نژاد همچنین از همکاری همه دستگاهها و معتمدین محلی برای پیشبرد اهداف شهری قدردانی کرد و خواستار هماهنگی بیشتر برای ایام پیشرو شد.