به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان در جریان سفر به شهرستان تازهتأسیس گنبکی از نزدیک مشکلات این منطقه را بررسی کرد و از برگزاری نشست ویژه برای رسیدگی به مسائل شهرستان خبر داد
، مرضیه مهدوی، در نشست شورای اداری گنبکی اظهار کرد: بهعنوان نماینده استاندار در منطقه حضور یافتم و از نزدیک در جریان مسائل و کمبودهای شهرستان قرار گرفتم. مجموعه این مشکلات احصا شده و به استاندار منعکس خواهد شد.
مهدوی اعلام کرد که بهزودی جلسهای ویژه در مرکز استان با حضور استاندار، معاونان و فرماندار گنبکی تشکیل خواهد شد تا موضوعات مطرحشده بهصورت دقیق بررسی و برای آنها تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده طی این سفر افزود: برگزاری میز خدمت ادارات کل در گنبکی یکی از اقدامات مؤثر امروز بود که طی آن مسائل و درخواستهای مردم بهطور مستقیم بررسی شد.
در ادامه این سفر، معاون استاندار به همراه فرماندار گنبکی با خانواده شهید آبیار دیدار کردند.