وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد: در سال جاری شاهد رشد ۳۰ درصدی فعالیت‌های انجمن‌های علمی نسبت به سال گذشته هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حسین سیمایی صراف امشب در بازدید از جشنواره حرکت در دانشگاه تبریز گفت: در جشنواره حرکت امسال، هزاران رویداد و رخداد توسط دانشجویان خلق شده که نشان از پویایی و خلاقیت آنان دارد.

وی ادامه داد: تبریز، شهر تاریخی و مایه افتخار ایران عزیز است که از میزبانی شایسته آن در این رویداد ملی قدردانی می‌کنم.

وزیر علوم با بیان اینکه انجمن‌های علمی در سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار فعالیت ثبت کرده‌اند ادامه داد: بازدید از غرفه‌ها امیدبخش است، چراکه می‌بینیم دانشجویان ما به خودباوری رسیده‌اند و باور دارند می‌توانند مشکلات جامعه را حل کنند و به رشد علمی و فناوری کشور کمک کنند، این روحیه، ما را نیز امیدوار و پرانرژی می‌کند.

وزیر علوم با تأکید بر نقش دانشگاه در پرورش خلاقیت و تفکر انتقادی اظهار کرد: این جشنواره نشان می‌دهد دانشگاه صرفاً محل یادگیری نیست، بلکه بستری برای رشد خلاقیت و تفکر انتقادی است، چیزی که در غرفه‌ها به‌وضوح دیده می‌شود، از این همه شور، نشاط و خودباروری دانشجویان به خود می‌بالیم.

وی با اشاره به حمایت‌های وزارت علوم از فعالیت‌های دانشجویی گفت: نسبت به سال‌های گذشته تلاش کرده‌ایم حمایت‌ها را افزایش دهیم، اما این میزان کافی نیست. حق دانشجویان بیش از این است. هرچه بیشتر حمایت کنیم، خروجی‌های بیشتری خواهیم داشت. بسیاری از پروژه‌های دانشجویی به مرحله تجاری‌سازی و تولید انبوه رسیده‌اند که مایه افتخار است.

سیمایی صراف با اشاره به دستاورد‌های وزارت علوم در دولت وفاق ملی خاطرنشان کرد: یکی از برجسته‌ترین آنها، پررنگ‌تر شدن ارتباط دانشگاه با جامعه است و موجب رونق جنب‌وجوش در میان دانشجویان و استادان شده است. دانشگاه باید مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کند و در خدمت جامعه باشد.

هجدهمین دوره جشنواره ملی حرکت از ۱۰ آذر در دانشگاه تبریز با حضور ۴۰۰ دانشجوی نخبه، تلاشگر و امیدآفرین آغاز به کار کرده و آیین اختتامیه آن، روز پنجشنبه ۱۳ آذر برگزار می‌شود و بیش از ۱۱۰ دانشگاه در بخش نمایشگاهی جشنواره حرکت شرکت دارند.