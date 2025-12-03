اجرای ۶۰ درصد از قانون حمایت از معلولین در استان قزوین
مدیرکل بهزیستی استان قزوین اعلام کرد: پس از سالها از تصویب قانون حمایت از معلولان، حدود ۶۰ درصد از مفاد قانونی در استان محقق شده و ۴۰ درصد باقیمانده در دست پیگیری است که این بخش عمدتاً شامل مناسبسازیها و چالشهای ساختاری در ساختمانهای قدیمی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
زهرا غلامرضایی در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین با اشاره به تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۶، گفت: «پس از تبدیل این قانون ۳۴ مادهای از حالت طرح به قانون، عزم ملی برای تحقق اهداف و تبصرههای آن شکل گرفته و خوشبختانه حرکت در این راستا، حرکتی رو به افزایش و ارتقایی است؛ هرچند تا رسیدن به قلههای نهایی فاصله داریم، اما عزم جدی و هماهنگی خوبی میان دستگاهها در اجرای آن ایجاد شده است.»
غلامرضایی در تشریح رویکرد قانون، به احکام اختصاصی و عمومی اشاره کرد و افزود: «در احکام اختصاصی، نهادهایی مانند بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی متولی اصلی هستند، اما در احکام عمومی، سایر دستگاهها موظفند خدمات مورد نیاز معلولین در تناسب با زندگی و نیازهای اجتماعیشان را طبق مفاد قانونی ارائه دهند و این همکاری در حال جاری شدن است.»
وی تأکید کرد: قانون، تمامی نیازهای اساسی یک شهروند عادی را برای جامعه معلولین پیشبینی کرده است: «بند به بند قانون اعم از مسکن، اشتغال، تحصیل، معیشت و درمان برای این عزیزان پیشبینی شده و منابع اعتباری و شرح وظایف دستگاهها نیز مشخص شده است.»
مدیرکل بهزیستی استان همچنین گفت: «بر اساس ارزیابیهایی که در سطح ملی و استانی انجام شده است، حدود ۶۰ درصد از مفاد قانون اجرایی شده و ۴۰ درصد هنوز در دست اقدام است. خلاء قانونی وجود ندارد، بلکه مسئله اصلی در تحقق کامل آن ۴۰ درصد باقیمانده است.»
غلامرضایی افزود: «مناسبسازی یکی از شاخصهای جشنواره شهید رجایی است و جزو نشانهای نقرهای و طلایی خواهد بود، لذا در برنامه امسال قرار دارد. در خصوص ساختمانهای دولتی، بسیاری از آنها فرسوده بوده و قابلیت مناسبسازی ندارند.»
وی ادامه داد: «با این حال، نظام مهندسی و سازمان مسکن در مجوزهای جدید، استانداردهای لازم برای مناسبسازی محیطهای اداری و مسکونی جدید را رعایت میکنند. همچنین، کمیته نظارتی با دبیری بهزیستی اخیراً تشکیل شده که اعضای آن موظفاند بهصورت ماهانه مراکز دولتی، ترمینالها و مجتمعهای بینراهی را بازدید کرده و نقاط ضعف را اعلام کنند تا دستگاه مربوطه ملزم به رفع آنها شود.»
مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اشتغال معلولان گفت: «دیدگاه من نسبت به بحث اشتغال معلولین مثبت است و آنچه رصد میکنیم، نشاندهنده وضعیت مثبتی است، هرچند که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.»
بهزیستی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار جامعه هدف اشاره کرد: «در اداره کل بهزیستی استان قزوین، در مجموع ۲۷,۵۶۶ معلول تحت چتر حمایتی ما قرار دارند که از این تعداد، ۲۲ هزار نفر مستمریبگیر برنامههای حمایتی سازمان هستند.»
وی در خصوص میزان حمایتهای نقدی ماهانه توضیح داد: «مستمریها به صورت متمرکز و ملی کارسازی مالی میشود. علاوه بر کمکهزینه معیشت، حق پرستاری نیز به حدود ۲۵۵۰ نفر از افراد دارای ضایعه نخاعی یا وابسته به تخت تعلق میگیرد.»
غلامرضایی سقف حمایتهای مالی را قابل توجه دانست و بیان کرد: «در مجموع، رقمی که ماهانه وارد سبد حمایتی خانواده یک فرد معلول با شدت معلولیت بالا و وابسته به تخت میشود، از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شروع شده و تا حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان با احتساب مجموع خدمات واریزی خواهد شد، که این مبلغ بر اساس شدت معلولیت و دهک اقتصادی خانوار متغیر است.»
مدیرکل بهزیستی قزوین با اشاره به حوزه درمان گفت: «دولت موظف به برقراری پوشش بیمه سلامت برای همه عزیزان است. خدمات درمانی در مراکز دولتی تحت پوشش بیمه است، اما برای استفاده از بخش خصوصی، حمایتها بهصورت موردی و پس از تأیید مددکاران در دستور کار قرار میگیرد.»
غلامرضایی ، نیازهای درمانی جامعه هدف را بسیار فراتر از اعتبارات ملی دانست و بر نقش حامیان تأکید کرد: «خوشبختانه با همت خیرین، بخش زیادی از نیازهای ضروری از وجوهات خیرین کارسازی میشود. خواهش بنده این است که با توجه به اینکه بهزیستی دستگاه حمایتی است و محدود به نیازهای دولتی نیست، توانافزایی خیرین در راستای امداد این عزیزان بیشتر شکل بگیرد.»
وی خطاب به فعالان اقتصادی استان قزوین نیز افزود: «انتظار میرود که در حوزه مسئولیت اجتماعی که قانونگذار برای شرکای اقتصادی پیشبینی کرده، شاهد استفاده بیشتری باشیم، به ویژه آنکه قزوین یک استان صنعتی است.»
مدیرکل بهزیستی در خصوص روند جذب نیروی جدید، عنوان کرد: «سهمیه ۳ درصد طبق قانون از طریق آزمون سراسری برگزار میشود و شامل مراحل کتبی و مصاحبه است. سال گذشته از مجموع ۱۱۱ نفری که وارد فرآیند آزمونهای دولتی شدند، ۴۶ نفر جذب نهایی در دستگاههای اجرایی صورت گرفت که ۱۱ نفر از آنها در سازمان بهزیستی جذب شدند. ثبتنام دور دوم انجام شده و آزمون ماه آینده برای واجدین شرایط برگزار خواهد شد.»
غلامرضایی در بخش اشتغال، اعلام کرد: «سال گذشته ۴۲۷ فرصت شغلی از طریق تسهیلات خوداشتغالی ایجاد شد. سقف وام خوداشتغالی امسال تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.»
وی افزود: «با مساعدت ویژه، تعهد ایجاد فرصت شغلی برای ۸۰۰ نفر فراهم شده و در حال حاضر پروندهسازی برای این عزیزان در حال انجام است تا به بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات قرضالحسنه مراجعه کنند.»
وی همچنین درباره حمایت از کارفرمایان بیان کرد: «کارفرمایانی که افراد تحت پوشش ما را جذب کنند، میتوانند از سهمیههای معافیت مالیاتی و بیمهای تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان استفاده کنند. برای تسهیل این فرآیند، یک کانون کاریابی ویژه معلولین نیز راهاندازی شده است.»
مدیرکل بهزیستی در خصوص تأمین مسکن مددجویان، مدیرکل بهزیستی به حمایتهای ترکیبی اشاره کرد: «وظیفه ما در حوزه مسکن شامل کمک بلاعوض تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان است که با سهم بنیاد مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان (برای پروندههای روستایی یا شهری)، مجموعاً تا ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات اولیه پوشش داده میشود.»
وی بر لزوم توجه ویژه به اقساط مسکن ملی برای جامعه هدف تأکید کرد و گفت: «خوشبختانه بانکها در قزوین فراتر از سیاستهای ملی به جامعه هدف کمک میکنند و ما شاهد بودیم که خانوادههای دارای دو، سه و چهار معلول سال گذشته توانستند با تأمین آورده اولیه، صاحب مسکن شوند.»