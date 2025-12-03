امروز: -
گلچینی از ریحانه‌ها

امروز چه کسانی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند؟
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲- ۲۱:۱۳
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
برگزاری همایش در روز‌های آلوده تهران!
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
تولید محصولات تقلبی آرایشی و بهداشتی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
حاشیه‌هایی از دیدار زنان و دختران با رهبر انقلاب در آستانه ولادت با سعادت حضرت فاطمه (س)

دیدار هزاران نفر از زنان و دختران با رهبر معظم انقلاب

رهبر انقلاب: زن، کارگزار خانه نیست، مدیر است

برچسب ها: دیدار رهبر انقلاب ، خانواده شهدا ، همسران و دختران شهدا
