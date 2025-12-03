به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، یکی از شهروندان خبرنگاران ما که از مشترکین خدمات تلفن ثابت مخابرات است، از اینکه بسیاری از خدمات این شرکت همچنان به صورت حضوری ارائه می شود، گلایه کرده است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام؛

اینجانب به عنوان یکی از مشترکین خدمات تلفن ثابت مخابرات، به استحضار می‌رسانم که متأسفانه بسیاری از خدمات این سازمان از جمله ثبت درخواست جمع‌آوری خط ثابت و انصراف از اشتراک همچنان صرفاً به صورت حضوری انجام می‌شود و برای این فرآیند هیچ‌گونه سامانه یا بستر آنلاین در نظر گرفته نشده است.

در شرایطی که اکثر دستگاه‌های اجرایی کشور ملزم به الکترونیکی‌سازی خدمات و کاهش مراجعه حضوری مردم می‌باشند، ارائه ندادن امکان لغو اشتراک و جمع‌آوری خط تلفن به صورت اینترنتی، موجب بروز مشکلات فراوان برای مشترکین شده است.

این موضوع نه تنها با سیاست‌های دولت الکترونیک در تضاد است، بلکه شبهه‌ای جدی ایجاد می‌کند مبنی بر این که مخابرات با ایجاد مانع در فرایند انصراف مشترکین، همچنان امکان دریافت آبونمان و مبالغ اشتراک را برای خود حفظ می‌نماید؛ در حالی که مشترک عملاً به خط نیازی ندارد و قصد قطع آن را دارد.



نتیجه این ساختار ناکارآمد، اتلاف وقت، هزینه و انرژی مردم و نقض حقوق مصرف‌کننده است.