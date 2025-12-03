به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نیما عالمیان لژیونر ملی پوش تنیس روی میز کشورمان با کسب سه پیروزی و درخشش در لیگ برتر فرانسه عنوان برترین بازیکن ماه را از آن خود کرد.

عالمیان در دیدار مقابل تیم مون پولیه در پیروزی ۳ بر یک تیمش نقش مهمی را ایفا کرد و با پیروزی مقابل هاچارد و جین گریک برد تیمش مقابل تیم صدر جدولی مون پولیه را رقم زد.

در ادامه تیم باشگاهی نیما عالمیان در مصاف با تیم بوقیل که در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار دارد با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب عالمیان شد که در این بازی نیز، ملی پوش کشورمان با حساب ۳ بر صفر مونتیرو بازیکن سرشناس پرتغالی تیم بوقیل را شکست داد و سهم مهمی در پیروزی تیمش داشت.

با اعلام سایت رسمی لیگ فرانسه، نیما عالمیان به همراه ولادیمیر سیدورنکو با کسب سه پیروزی از سه مسابقه به عنوان برترین بازیکن ماه لیگ فرانسه انتخاب شدند.