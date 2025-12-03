شهروند خبرنگار ما از استان البرز با ارسال پیامی ضمن انتقاد از امکانات کم شهر جدید مهستان، خواستار توجه بیشتر مسئولین شده است.

متن پیام شهروند خبرنگار:

با عرض سلام و احترام از مسئولین محترم شهر جدید مهستان در استان البرز انتظار داریم به کمبودهای ایستگاه مترو در این شهر توجه بیشتری کنند .وضعیت حمل و نقل عمومی در این شهر در سطح بسیار پایینی است و برای رفتن از نقطه ای به نقطه دیگر در این شهر باید وقت زیادی را تلف کرد. به گونه ای که باید قید کار را زد و پشیمان به خانه بازگشت.این شهر ظرفیت تبدیل شدن به شهرستان را دارد اما دست اندرکاران تدبیری در این خصوص نداشته اند.