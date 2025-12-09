شمار بیمه شدگان اجباری در این استان به حدود ۱۳۰ هزار نفر رسیده است و بیش از پنج هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ در استان زنجان تحت پوشش و نظارت قانون کار هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در زمان حاضر شمار بیمه شدگان اجباری در این استان به حدود ۱۳۰ هزار نفر رسیده است.

کریمی افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به‌عنوان دبیرخانه کمیته اشتغال استان، سامانه رصد اشتغال را پیگیری می‌کند تا دستگاه‌های اجرایی و کارگاه‌ها تعهدات قانونی خود را عملی کنند و زمینه توسعه اشتغال پایدار در استان فراهم شود.

وی ادامه داد: بیش از پنج هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ در سطح استان زنجان تحت پوشش و نظارت قانون کار هستند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به آغاز اجرای طرح «طاها» در استان زنجان اظهار داشت: این طرح به دنبال ایجاد هم‌افزایی میان واحد‌های تولیدی خرد و بزرگ است تا از طریق ارتقای بهره‌وری اقتصادی و کاهش هزینه‌های تولید، زمینه توسعه اشتغال پایدار فراهم شود.

کریمی با تأکید بر نقش شبکه‌های تأمین و فروش در توسعه بازار واحد‌های خرد، تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی طرح طاها، ایجاد ارتباط میان کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ و پیشران اقتصادی است تا این واحد‌ها بتوانند به بازار‌های گسترده‌تری دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان خرد و خانگی ناچار هستند مواد اولیه را نقدی و با قیمت بالا تهیه کنند و محصولات خود را نسیه بفروشند که این امر موجب کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی شده است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه بنگاه‌های خرد در حوزه‌هایی مانند بازاریابی، تأمین مالی و استانداردسازی با محدودیت‌هایی مواجه هستند، افزود: از سوی دیگر، توسعه ظرفیت تولید برای بنگاه‌های بزرگ نیز به دلیل محدودیت منابع مالی، پرهزینه است؛ بنابراین اتصال این دو حلقه می‌تواند به‌عنوان راهبردی مؤثر در حمایت از تولید و پایداری اشتغال مطرح شود.