مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان با اشاره به فعالیت ۷ هزار هنرمند صنایع دستی در استان گفت: ۸ اثر از هشت هنرمند لرستانی موفق به دریافت نشان ملی جهانی یونسکوشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان با اشاره به برگزاری هشتمین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت و اصالت کالا‌های صنایع‌دستی در خرم‌آباد، اظهار داشت: در این دوره ۵۳ اثر از هنرمندان استان برای ارزیابی ارائه شده است که نشان‌دهنده حضور فعال و گسترده هنرمندان لرستانی در عرصه‌های مختلف صنایع‌دستی است.

عطا حسن‌پور با اشاره به عملکرد لرستان در دوره‌های گذشته، افزود: در هفت دوره پیشین، هنرمندان ما موفق به کسب ۶۰ نشان ملی مرغوبیت کالا شده‌اند، رکوردی که بیانگر تنوع، تخصص و خلاقیت هنرمندان این استان در رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان با اشاره رشته‌های مشارکت‌کننده اظهار کرد: آثاری که امسال به داوری رسیده‌اند، شامل البسه محلی، دست‌بافته‌های سنتی، صنایع چوب و چرم، قلم‌زنی روی ورشو و زیورآلات سنتی هستند.

حسن‌پور، همچنین به موفقیت‌های بین‌المللی هنرمندان استان اشاره کرد و گفت: تاکنون هشت اثر از هشت هنرمند لرستانی موفق به دریافت نشان ملی جهانی یونسکو شده‌اند که این افتخار، جایگاه لرستان را در سطح ملی و جهانی بیش‌ازپیش برجسته کرده است.