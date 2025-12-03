فعالیت ۷ هزار هنرمند صنایع دستی در لرستان
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با اشاره به فعالیت ۷ هزار هنرمند صنایع دستی در استان گفت: ۸ اثر از هشت هنرمند لرستانی موفق به دریافت نشان ملی جهانی یونسکوشدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان با اشاره به برگزاری هشتمین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت و اصالت کالاهای صنایعدستی در خرمآباد، اظهار داشت: در این دوره ۵۳ اثر از هنرمندان استان برای ارزیابی ارائه شده است که نشاندهنده حضور فعال و گسترده هنرمندان لرستانی در عرصههای مختلف صنایعدستی است.
عطا حسنپور با اشاره به عملکرد لرستان در دورههای گذشته، افزود: در هفت دوره پیشین، هنرمندان ما موفق به کسب ۶۰ نشان ملی مرغوبیت کالا شدهاند، رکوردی که بیانگر تنوع، تخصص و خلاقیت هنرمندان این استان در رشتههای گوناگون صنایعدستی است.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با اشاره رشتههای مشارکتکننده اظهار کرد: آثاری که امسال به داوری رسیدهاند، شامل البسه محلی، دستبافتههای سنتی، صنایع چوب و چرم، قلمزنی روی ورشو و زیورآلات سنتی هستند.
حسنپور، همچنین به موفقیتهای بینالمللی هنرمندان استان اشاره کرد و گفت: تاکنون هشت اثر از هشت هنرمند لرستانی موفق به دریافت نشان ملی جهانی یونسکو شدهاند که این افتخار، جایگاه لرستان را در سطح ملی و جهانی بیشازپیش برجسته کرده است.
وی تأکید کرد: وجود بیش از هفت هزار هنرمند صنایعدستی در لرستان، این استان را به یکی از قطبهای مهم هنرهای سنتی و صنایعدستی کشور تبدیل کرده و تلاش ما تداوم حمایت از این ظرفیت ارزشمند است.