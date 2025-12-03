به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مبادلات دو کشور در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر محسوسی نداشته است. در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۴، مبادلات دو کشور ۴ میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا اکتبر۲۰۲۵ بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت ۴ درصدی داشته است. اما واردات ترکیه از ایران در ۱۰ ماهه ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴ درصد رشد داشته و به ۲ میلیارد و ۳۵ میلیون دلار رسیده است.