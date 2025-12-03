به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این بخشنامه با استناد به نامه سازمان راهداری صادر شده و برای اطلاع و بهره‌برداری به گمرکات آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان و ایلام ابلاغ شده است.کارنه تیر سند بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای است که تشریفات گمرکی در مسیر ترانزیت را ساده و زمان عبور کامیون‌ها از مرزها را کوتاه‌تر می‌کند.

کارنه تیر، سندی است گمرکی که برای ترانزیت بین‌المللی کالا در چارچوب کنوانسیون تیر (TIR) در کشور مبدأ صادر می‌شود و به موجب آن کالا در وسیله نقلیه جاده‌ای به‌طور پلمپ شده از خاک کشورهای بین راه عبور می‌کند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این کشورها طبق قوانین داخلی آن‌ها نخواهد بود.