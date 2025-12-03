به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیات مدیره این گروه در همایشی با عنوان فراتر از سرمایه؛نقش آفرینی بخش خصوصی در توسعه زیست بوم فناوری، رمز موفقیت اتصال ساختاریافته تحقیق‌وتوسعه دانشگاهی با خط تولید صنعتی و ورود مستقیم شرکت‌های بزرگ به زیست بوم را بهره گیری از نوآوری بیان کرد و گفت: توانستیم با الگوگیری از پیشرفت اقتصادی کره در تولید محصولات راهبردی ؛ از ایده تا تبدیل‌شدن به یک هلدینگ راهبردی را در دل مرکز علمی و فناوری دراصفهان محقق کنیم و در حوزه صادرات و ایجاد دفاتر بین المللی گروه تولیدی خود را توسعه دهیم .

به گفته محمدرضا کریمیان بنیانگذار این مجموعه، نقطه آغاز تحول به سال‌های پس از برجام بازمی‌گردد؛ زمانی که در مأموریتی مشترک با یک شرکت کره‌ای، با نمونه ای موفق «مرکز نوآوری کره» آشنا شد؛ مدلی که در آن شرکت‌های بزرگ کره ای در دل دانشگاه‌ها مستقر هستند و فرآیند تحقیق، توسعه و تجاری‌سازی در کنار یکدیگر شکل گرفته است.

او افزود: ساخت مدل ایرانیِ نوآوری؛ از یک زیرپله تا ده‌ها محصول در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شکل گرفته است. با موفقیت‌های اولیه و کاهش وابستگی به واردات، نخستین کارخانه در یک سال پنج بار افزایش ظرفیت را تجربه کرد؛ مدلی که مؤسس آن را «آرندیِ مستقر در دل دانشگاه» می‌نامند.

وی با اشاره به ورود شرکت مادر و شکل‌گیری «زنجیره ارزش نوآوری» بنیانگذار هلدینگ بسپار شیمی سپیدان گفت: نتیجه، شکل‌گیری مجموعه‌ای است که امروز بیش از ۱۵۰ نیروی متخصص تحقیق‌وتوسعه دارد و مدل «نوآوری باز» را در چرخه زنجیره ارزش خود پیاده سازی کرده و توانسته ۸۰ درصد تولیدات خود را صادر کند. محمد کریمیان همچنین با اشاره به اصلاح مسیر در سال ۱۴۰۰؛ بازگشت به نوآوری و ایجاد CVC تاکید کرد: در تحقیقاتی پنج ساله و با تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC)، استارتاپ‌هایی را که در زنجیره ارزش آن قرار دارند جذب و تقویت شد. نخستین نمونه موفق این مسیر، سرمایه‌گذاری روی یک استارتاپ پرینتر سه‌بعدی بود که در کم‌تر از یک سال رشد پنج‌برابری را تجربه کرد و به یکی از بازوهای تولید قطعات و مواد پیشرفته مجموعه تبدیل شد.

وی گفت: بر اساس این الگو، هلدینگ بسپار شیمی سپیدان امروز به یک «زیست بوم نوآوری صنعتی» تبدیل شده است که سه رکن اصلی آن شامل دانشگاه و مراکز علمی برای تولید دانش، مجموعه‌های نوآور برای تبدیل دانش به محصول و شرکت‌های بزرگ تولیدی برای تجاری‌سازی و توسعه بازار است.

به‌گفته مدیر این مجموعه دانش بنیان، این نمونه موفق ایرانی اکنون حتی از سوی کره جنوبی نیز به‌عنوان نمونه ای موفق « در انجمن پارک های علم و فناوری آسیا ASPA» مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفته است

گروه دانش‌بنیان بسپارشیمی سپیدان در اصفهان با تولید کامپاند و مستربچ‌های پلیمری، از جمله محصولات کلیدی و جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تأمین مشتریان دارد.

این محصولات در چندین سایت تولیدی گروه، با پیشرفته‌ترین خطوط و تجهیزات و با ظرفیت حدود ۷۵ هزار تن در سال، در حال تولید است. سبد تولید شامل مستربچ‌های سفید و مشکی و افزودنی، مستربچ‌های رنگی و انواع آمیزه‌ها و کامپاند‌های لاستیکی برای صنایع گوناگون است .