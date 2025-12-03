به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت:بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت امشب لغایت اواسط فردا پنجشنبه (۱۳آذر) احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در مناطق، ارتفاعات و شهر‌های شمالشرقی و شرقی استان و جاده‌های مواصلاتی بین استانی این مناطق پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود:با توجه به این پدیده توصیه می‌شود، مسئولان مربوطه اقدامات لازم برای پیشگیری و کاهش حوادث احتمالی اتخاذ نمایند و رانندگان و شهروندان از تردد غیرضروری خودداری نمایند و هنگام رانندگی با احتیاط در محور‌های مواصلاتی تردد نمایند.