پخش زنده
امروز: -
مرزبانان، قهرمانان گمنام سرزمینمان هستند که با فداکاری و ایثار و تعهد بی پایان خود، به عنوان نگهبانان سرزمین، از مرزها و امنیت کشور دفاع میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک خراسان شمالی با ترکمنستان، صحنه ایثار مردانی است که با نام «مرزبان» شناخته میشوند؛ دلیرانی که در گرمای تابستان و سرمای زمستان همچون دیواری استوار از امنیت ایران پاسداری میکنند.
مرزبانان مردان همیشه بیداری هستند که پاسداری از وطن و امنیت جغرافیای ایران آرمانشان است.
بخش مهمی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران به استحکام مرزهای سرزمینی در زمین و دریا و هوا مرتبط است.
مرزبانان منطقه گیفان شبانهروز در حال رصد، پایش و کنترل مسیرهای مرزیاند؛ ماموریتی که شاید دیده نشود، اما زندگی همهی ما به آن گره خورده است.
تعامل سازنده و رفتار قاطع توام با صداقت جمهوری اسلامی ایران با همسایگان این فرصت را فراهم آورده که در ایران اسلامی در اوج قدرت و اقتدار دارای کمترین تنش با همسایگان باشد.