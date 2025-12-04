مرزبانان، قهرمانان گمنام سرزمینمان هستند که با فداکاری و ایثار و تعهد بی پایان خود، به عنوان نگهبانان سرزمین، از مرز‌ها و امنیت کشور دفاع می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک خراسان شمالی با ترکمنستان، صحنه ایثار مردانی است که با نام «مرزبان» شناخته می‌شوند؛ دلیرانی که در گرمای تابستان و سرمای زمستان همچون دیواری استوار از امنیت ایران پاسداری می‌کنند.

مرزبانان مردان همیشه بیداری هستند که پاسداری از وطن و امنیت جغرافیای ایران آرمانشان است.

بخش مهمی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران به استحکام مرز‌های سرزمینی در زمین و دریا و هوا مرتبط است.

مرزبانان منطقه گیفان شبانه‌روز در حال رصد، پایش و کنترل مسیر‌های مرزی‌اند؛ ماموریتی که شاید دیده نشود، اما زندگی همه‌ی ما به آن گره خورده است.

تعامل سازنده و رفتار قاطع توام با صداقت جمهوری اسلامی ایران با همسایگان این فرصت را فراهم آورده که در ایران اسلامی در اوج قدرت و اقتدار دارای کمترین تنش با همسایگان باشد.