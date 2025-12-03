معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: یکی از اهداف مهم دولت توجه به بحث آموزش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالکریم حسین زاده شامگاه چهارشنبه (۱۲ آذر) در بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان خوزستان در اهواز افزود:خیران و نیکوکاران مدرسه ساز نقش مهمی در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش در کشور دارند.

وی با اشاره به اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی در کشور تاکید کرد:یکی از اهداف مهم دولت توجه به آموزش است و حضور و مشارکت مردم و خیران در تحقق این هدف بسیار اثرگذار است.

معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خاطر نشان کرد:آینده ایران به دستان دانش آموزانی ساخته خواهد شد که در همین مدارس مشغول به تحصیل هستند که بدست خیران و مردم نیکوکار ساخته می‌شوند.

در این مراسم از خیران نمونه استان خوزستان تجلیل شد.