به همت راهداری خراسان شمالی، ساخت چند دهنه پل با هدف کنترل سیلاب‌های فصلی، پیشگیری از خسارت به زمین‌های کشاورزی و تسهیل تردد مردم، در حال ساخت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی در بازدید از پروژه ابنیه فنی محور روستایی زو - قزلقان که به منظور تقدیر از پیمانکار این پروژه انجام شد، گفت: ۱۲ پروژه در حوزه ابنیه فنی راه‌های روستایی در استان فعال است و پروژه زو - قزلقان یکی از مهم‌ترین آن‌ها در شهرستان بجنورد است.

میقانی افزود: اعتبار این پروژه ۱۷ میلیارد تومان و مدت زمان اجرای آن ۱۸ ماه است که به همت پیمانکار در ۶ ماه به بهره برداری می‌رسد و این امر رکوردی در حوزه راه‌های روستایی محسوب می‌شود.

میقانی، پیمانکاران را سرمایه بسیار بزرگ دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: پیمانکار ابنیه فنی جاده روستایی زو - قزلقان در این شرایط و مضایق مالی و اعتباری همت کرده و تا یک ماه آینده شاهد بهره برداری از این پروژه هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی، ادامه داد: طول کل راه‌های خراسان شمالی، ۵۹۰۰ کیلومتر است که ۷۹ درصد آن روستایی و اقدامات خوبی برای آسفالت آن‌ها انجام شده است.

میقانی با بیان اینکه هم اکنون ۱۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته برخوردار نیست، گفت: در حوزه راه‌های روستایی ۵۸ قرارداد از محل اعتبارات استانی و ملی فعال و تمام تلاش ما این است که شاخص راه‌های آسفالته روستایی افزایش یابد.