البرز پایلوت طرح معبر ترافیکی در کشور
رییس پلیس راه کشور گفت:طرح معبر ترافیکی در آزادراه تهران کرج قزوین به صورت پایلوت در استان البرز اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، رئیس پلیس راه کشور در دیدار با مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز،گفت: استان البرز بهعنوان معبر نمونه ترافیکی کشور انتخاب شده و این طرح برای نخستین بار بهصورت پایلوت در این استان اجرا میشود.
سردار احمد کرمی اسد گفت: «بر اساس آخرین آمار ثبت شده، در شش ماهه نخست امسال استان البرز با کاهش چشمگیر حوادث و رخدادهای ترافیکی همراه بوده است. این موفقیت حاصل تعامل حداکثری میان دستگاههای خدماترسان از جمله راهداری، پلیس راه، هلالاحمر، اورژانس و دیگر نهادهای مرتبط است.»
وی با اشاره به جایگاه راهبردی استان البرز افزود: «البرز بهعنوان شاهراه اصلی ورودی به پایتخت، نقشی حیاتی در مدیریت ترافیک کشور دارد و هرگونه حادثه ترافیکی در این استان میتواند بر مدیریت معابر پایتخت تأثیر مستقیم بگذارد.»
رئیس پلیس راه کشور ادامه داد: «در این نشست، استان البرز بهعنوان معبر نمونه ترافیکی معرفی شد؛ معبری که امکان مدیریت، پایش و کنترل ترافیک در آن به بهترین شکل فراهم است و میتواند الگوی کاهش حوادث باشد.»
سردار کرمیاسد با اعلام اجرای پایلوت این طرح در البرز گفت: «این اولین بار است که چنین مدلی در سطح کشور تعریف میشود و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، اجرای موفق آن در البرز زمینه تعمیم این تجربه ارزشمند به سایر استانها را فراهم کند.»