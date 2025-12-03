به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رئیس پلیس راه کشور در دیدار با مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز،گفت: استان البرز به‌عنوان معبر نمونه ترافیکی کشور انتخاب شده و این طرح برای نخستین بار به‌صورت پایلوت در این استان اجرا می‌شود.

سردار احمد کرمی اسد گفت: «بر اساس آخرین آمار ثبت شده، در شش ماهه نخست امسال استان البرز با کاهش چشمگیر حوادث و رخداد‌های ترافیکی همراه بوده است. این موفقیت حاصل تعامل حداکثری میان دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله راهداری، پلیس راه، هلال‌احمر، اورژانس و دیگر نهاد‌های مرتبط است.»

وی با اشاره به جایگاه راهبردی استان البرز افزود: «البرز به‌عنوان شاهراه اصلی ورودی به پایتخت، نقشی حیاتی در مدیریت ترافیک کشور دارد و هرگونه حادثه ترافیکی در این استان می‌تواند بر مدیریت معابر پایتخت تأثیر مستقیم بگذارد.»

رئیس پلیس راه کشور ادامه داد: «در این نشست، استان البرز به‌عنوان معبر نمونه ترافیکی معرفی شد؛ معبری که امکان مدیریت، پایش و کنترل ترافیک در آن به بهترین شکل فراهم است و می‌تواند الگوی کاهش حوادث باشد.»

سردار کرمی‌اسد با اعلام اجرای پایلوت این طرح در البرز گفت: «این اولین بار است که چنین مدلی در سطح کشور تعریف می‌شود و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، اجرای موفق آن در البرز زمینه تعمیم این تجربه ارزشمند به سایر استان‌ها را فراهم کند.»

